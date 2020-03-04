В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В весенний период из-за снижения несущей способности конструктивных элементов трасс ограничено движение грузового автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В регионах страны ограничения вводятся в разное время в зависимости от природно-климатических особенностей территории.

«С 1 марта по 1 апреля ограничено движение на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.

С 23 марта по 1 мая ограничения будут действовать в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - говорится в сообщении.