+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 7 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузов

4 Марта 2020 15:47
Поделиться:
В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В весенний период из-за снижения несущей способности конструктивных элементов трасс ограничено движение грузового автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Новости по теме
Сколько автомобилей с иностранными номерами зарегистрировано за месяц в Алматы
В Казахстане откроют движение на 2,6 тысяч км дорог в этом году Более 400 паводкоопасных участков республиканских  дорог взято на особый контроль Какой ущерб нанесет коронавирус глобальной транспортной отрасли

В регионах страны ограничения вводятся в разное время в зависимости от природно-климатических особенностей территории.

«С 1 марта по 1 апреля ограничено движение на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.

С 23 марта по 1 мая ограничения будут действовать в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив