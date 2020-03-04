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В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В весенний период из-за снижения несущей способности конструктивных элементов трасс ограничено движение грузового автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
В регионах страны ограничения вводятся в разное время в зависимости от природно-климатических особенностей территории.
«С 1 марта по 1 апреля ограничено движение на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.
С 23 марта по 1 мая ограничения будут действовать в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - говорится в сообщении.
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