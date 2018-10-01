В Казахстане введен альтернативный налог на недропользование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане введен альтернативный налог на недропользование. Об этом на брифинге сообщил руководитель специализированного управления КГД МФ РК Шафкат Кудабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях стимулирования разработки морских и сверхглубоких месторождений углеводородного сырья введен альтернативный налог на недропользование (АНН)», - сказал Шафкат Кудабаев.

По его словам, данный налог не является дополнительным, а представляет собой возможность недропользователя альтернативным способом исполнять свои налоговые обязательства по уплате: налога на добычу полезных ископаемых, платежа по возмещению исторических затрат, налога на сверхприбыль, рентного налога на экспорт нефти.

«Объект облажения АНН аналогичен корпоративному подоходному налогу, за исключением сумм вознаграждений и курсовой разницы. Такие суммы в отличие от КПН на вычеты не ставятся, то есть путем введения АНН акцент налоговой нагрузки перенесен непосредственно на момент получения дохода», - пояснил Шафкат Кудабаев.

Он также добавил, что одним из ключевых условий применения АНН является то, что его выбор производится недропользователем один раз и до окончания контракта без права изменения.

«В случае такого выбора он также обязан уведомить налоговые органы. При этом АНН работает только в отношении каждого отдельного заключенного контракта на недропользование и только в отношении объемов нефти добытых и реализованных в рамках такого контракта. Исчисление АНН производится путем произведения объекта обложения и ставки, установленной исходя из мировой цены нефти», - резюмировал Шафкат Кудабаев.