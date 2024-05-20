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    17:10, 20 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане второй месяц подряд падают инвестиции в основной капитал

    падение инвестиций
    Фото: Anna Nekrashevich/Pexels

    В апреле 2024 года объемы инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах снизились на 16,8% по сравнению с апрелем 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первое кредитное бюро.

    Аналитики отмечают, что это второе подряд падение и самое крупное с февраля 2021 года. 

    По итогам января-апреля 2024 года сумма инвестиций упала на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последнее более интенсивное падение было в 2021 году (-6,6%).

    - Сейчас подводит сектор, на который традиционно приходится самая заметная доля вложений, – горнодобывающая промышленность, – пишет Telegram-канал Data Hub.

    Физические объемы инвестиций с начала года в горнодобывающей отрасли оказались на 29% ниже, чем в январе-апреле 2023 года. Особенно большое падение наблюдается в секторе нефти и газа (-37,7%).

    Теги:
    Инвестиции Промышленность Экономика Статистика
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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