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    15:56, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане временно не работают спецЦОНЫ

    Казахстанцам не нужно будет ездить в спецЦОНы за госномерами
    Фото: Виктор Федюнин / агентство Kazinform

    В едином провайдере государственных услуг сообщили, что произошел сбой в электронной системе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщает, что наблюдается некорректная работоспособность системы спецЦОН, в связи с чем возможны проблемы с оказанием государственной услуги по выдаче водительских удостоверений. Проблема наблюдается на стороне МВД РК. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщили в НАО «Правительство для граждан».

    Теги:
    МВД РК Казахстанцы ЦОН Правительство для граждан
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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