15:56, 22 Апрель 2024 | GMT +6
В Казахстане временно не работают спецЦОНЫ
В едином провайдере государственных услуг сообщили, что произошел сбой в электронной системе, передает корреспондент агентства Kazinform.
— НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщает, что наблюдается некорректная работоспособность системы спецЦОН, в связи с чем возможны проблемы с оказанием государственной услуги по выдаче водительских удостоверений. Проблема наблюдается на стороне МВД РК. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщили в НАО «Правительство для граждан».