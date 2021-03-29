В Казахстане впервые вручили педагогам госнаграду «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане впервые учреждена государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Первыми обладателями государственной награды по указу Президента РК стали более 20 заслуженных учителей из всех регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов вручил педагогам госнаграду и выразил им свою благодарность.

«Государство уделяет особое внимание повышению статуса и престижа профессии педагога. По поручению Главы государства впервые учреждена государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Выражаю вам благодарность за ваш труд и вклад в воспитание подрастающего поколения. Поздравляю с наградой и желаю вам здоровья, благополучия и талантливых учеников!», – обратился к педагогам Асхат Аймагамбетов.

Также глава МОН рассказал педагогам о принятых в последние годы изменениях в сфере образования и науки: повышении заработной платы, снижении отчетности и педнагрузки, усилении требований к разработке учебных программ и учебников, об изменениях правил назначения директоров школ и принятия на работу педагогов. Также министр рассказал о повышении пороговых баллов при поступлении по педагогическим направлениям, повышении стипендии будущим учителям и др.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присваивается учителям за выдающиеся достижения и особые заслуги перед государством. Педагог, удостоенный высокого звания, получает единовременную выплату в размере 1000 МРП.

Ветеран труда, заслуженный учитель Орынша Карабалина отметила, что на сегодня статус педагога закреплен законодательно, теперь всё зависит от самих учителей. Они должны быть образцом и примером для своих учеников.

«Казахи всегда почитали просветителей и педагогов. Они пользовались особым уважением в народе. Так и сегодня педагог должен соответствовать этому высокому званию и быть эталоном образованности и порядочности. Всё зависит от каждого из нас. Важно всё: как мы преподаём, выглядим, разговариваем и ведем себя. Это должно быть безупречно, только тогда мы займём достойное место в сердце каждого ученика», – отметила Орынша Карабалина.

Среди награжденных – учитель химии и биологии школы-гимназии №1 Алматинской области Татьяна Михайловна Станкевич. Она более 30 лет прививает школьникам экологическую культуру и воспитывает молодых волонтеров. Татьяна Станкевич – победитель многих республиканских и международных конкурсов. В 2013 году она была удостоена звания «Лучший педагог».

«Сегодня знаменательный день для педагогов. Я считаю, это оценка работы всех педагогов страны. Выражаю признательность за оценку своего труда. Спасибо, что за строчками, за буквами, за уроками увидели большой труд учителя», – сказала Татьяна Станкевич.

Почетной государственной награды удостоился и директор школы №1 имени М. Айтхожина города Петропавловска Александр Юрьевич Курленя. В профессии он уже более 40 лет. Последние годы известный поэт, писатель и публицист Александр Курленя руководит учебным заведением и считает, что награда – это заслуга всего коллектива школы.

«Мне вдвойне приятно получить эту награду за работу во благо будущих поколений. Нашей школе исполнилось 100 лет, и это признание нашего коллектива, в котором работают замечательные люди. Государство поддерживает педагогов морально и материально. Сегодня получился прекрасный, очень теплый праздник», – сказал Александр Курленя.



