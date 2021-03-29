В Казахстане впервые вручили педагогам госнаграду «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов вручил педагогам госнаграду и выразил им свою благодарность.
«Государство уделяет особое внимание повышению статуса и престижа профессии педагога. По поручению Главы государства впервые учреждена государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Выражаю вам благодарность за ваш труд и вклад в воспитание подрастающего поколения. Поздравляю с наградой и желаю вам здоровья, благополучия и талантливых учеников!», – обратился к педагогам Асхат Аймагамбетов.
Также глава МОН рассказал педагогам о принятых в последние годы изменениях в сфере образования и науки: повышении заработной платы, снижении отчетности и педнагрузки, усилении требований к разработке учебных программ и учебников, об изменениях правил назначения директоров школ и принятия на работу педагогов. Также министр рассказал о повышении пороговых баллов при поступлении по педагогическим направлениям, повышении стипендии будущим учителям и др.
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присваивается учителям за выдающиеся достижения и особые заслуги перед государством. Педагог, удостоенный высокого звания, получает единовременную выплату в размере 1000 МРП.
Ветеран труда, заслуженный учитель Орынша Карабалина отметила, что на сегодня статус педагога закреплен законодательно, теперь всё зависит от самих учителей. Они должны быть образцом и примером для своих учеников.
«Казахи всегда почитали просветителей и педагогов. Они пользовались особым уважением в народе. Так и сегодня педагог должен соответствовать этому высокому званию и быть эталоном образованности и порядочности. Всё зависит от каждого из нас. Важно всё: как мы преподаём, выглядим, разговариваем и ведем себя. Это должно быть безупречно, только тогда мы займём достойное место в сердце каждого ученика», – отметила Орынша Карабалина.
Среди награжденных – учитель химии и биологии школы-гимназии №1 Алматинской области Татьяна Михайловна Станкевич. Она более 30 лет прививает школьникам экологическую культуру и воспитывает молодых волонтеров. Татьяна Станкевич – победитель многих республиканских и международных конкурсов. В 2013 году она была удостоена звания «Лучший педагог».
«Сегодня знаменательный день для педагогов. Я считаю, это оценка работы всех педагогов страны. Выражаю признательность за оценку своего труда. Спасибо, что за строчками, за буквами, за уроками увидели большой труд учителя», – сказала Татьяна Станкевич.
Почетной государственной награды удостоился и директор школы №1 имени М. Айтхожина города Петропавловска Александр Юрьевич Курленя. В профессии он уже более 40 лет. Последние годы известный поэт, писатель и публицист Александр Курленя руководит учебным заведением и считает, что награда – это заслуга всего коллектива школы.
«Мне вдвойне приятно получить эту награду за работу во благо будущих поколений. Нашей школе исполнилось 100 лет, и это признание нашего коллектива, в котором работают замечательные люди. Государство поддерживает педагогов морально и материально. Сегодня получился прекрасный, очень теплый праздник», – сказал Александр Курленя.