В Казахстане впервые провели дистанционное зондирование Земли на площади 75 тыс. кв. км

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимых геолого-разведочных работах рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в Казахстане за счет государственного бюджета отечественными геологоразведочными компаниями проведены в виде опережающих методов исследований: геохимическое картирование в Жезказганском рудном районе на площади 137 тыс. кв. км, дистанционное зондирование Земли на площади 75 тыс. кв. км, аэрогеофизические методы», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

По его словам, результатом применения этих методов является цифровая информация и районирование площадей исследования глубиной до 2,5 км, что позволит открыть новые горизонты и перспективы укрепления минерально-сырьевой базы страны в целом.

«Кроме того, открыты 2 месторождения геотермальных вод. На участке Жаркент получена высокотермальная вода температурой 900С, на участке Жаркунак высокотермальная вода температурой свыше 1000С получена с глубины 2800 м. По результатам работ создан комплект карт геологического содержания масштаба 1:1000000. Создана справочно-аналитическая система минерально-сырьевой базы Казахстана по углеводородному сырью, подземным водам и 35 основным видам твердых полезных ископаемых», - заключил вице-министр.