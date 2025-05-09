В Казахстане впервые удалили опухоль дистанционно с помощью робота

Хирургическая процедура длилась около двух часов. Врачам удалось удалить опухоль почки, сохранив сам орган и его функцию.

Операцией дистанционно управлял доктор Ли Сюэ Сун из Пекина (КНР), используя телемедицинские технологии. В Алматы за процессом следил хирург КазНИИОиР Хусан Умурзаков.

Роботизированная хирургия — современный метод, который сочетает минимальное вмешательство, точность и 3D-визуализацию. Это помогает пациентам быстрее восстанавливаться и снижает риск осложнений.

Как отметили в ведомстве, в ближайшие месяцы планируется провести еще 50 таких операций в урологии, гинекологии и абдоминальной хирургии. Также ведется работа с медцентрами Китая и Турции по внедрению новых методов лечения опухолей с помощью роботов.

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