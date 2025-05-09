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    22:19, 08 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане впервые удалили опухоль дистанционно с помощью робота

    В Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии (КазНИИОиР) впервые в Казахстане провели уникальную операцию с применением роботизированной системы Sagebot SR–2000, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    В Казахстане впервые выполнена дистанционная операция с применением роботизированной хирургии
    Фото: Минздрав РК

    Хирургическая процедура длилась около двух часов. Врачам удалось удалить опухоль почки, сохранив сам орган и его функцию.

    Операцией дистанционно управлял доктор Ли Сюэ Сун из Пекина (КНР), используя телемедицинские технологии. В Алматы за процессом следил хирург КазНИИОиР Хусан Умурзаков.

    Роботизированная хирургия — современный метод, который сочетает минимальное вмешательство, точность и 3D-визуализацию. Это помогает пациентам быстрее восстанавливаться и снижает риск осложнений.

    Как отметили в ведомстве, в ближайшие месяцы планируется провести еще 50 таких операций в урологии, гинекологии и абдоминальной хирургии. Также ведется работа с медцентрами Китая и Турции по внедрению новых методов лечения опухолей с помощью роботов.

    Ранее мы писали, что казахстанская разработка для трансплантации сердца представлена на Expo-2025 в Японии.

    Теги:
    Здоровье Онкология Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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