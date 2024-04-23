В Казахстане возрастает интерес к истории – эксперт

Директор Научного института изучения Улуса Джучи Жаксылык Сабитов рассказал, что в последние годы в Казахстане стали больше финансировать науку, что позволит актуализировать исторические исследования и избавиться от различных мифов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Жаксылыка Сабитова, в последние несколько лет наблюдается ренессанс науки и истории в Казахстане. Но сейчас проблема в другом — фактически ученые пишут друг для друга, то есть их научные статьи не знакомы рядовым гражданам. Поэтому сегодня как никогда актуальны проекты, которые популяризируют различные научные исследования.



— На самом деле мифов очень много у нас было. Это были не государственные мифы, они частные, родовые какие-нибудь. И сейчас государство старается все-таки актуализировать нашу историю. У нас началось новое написание академической истории Казахстана, которое актуализирует знания и сделает учебники наши более актуальными и достоверными по сравнению с тем, что было до этого, — рассказал Жаксылык Сабитов в кулуарах Национальной академической библиотеки.

В качестве примера он подчеркнул, что еще 10 лет назад ученые узнали из китайских источников, что еще в 1447 году Жанибек и Керей отправляли послов в Китай и упоминались как правители города Или-Балык. К тому же есть сведения, что в 1453 году Керей был правителем города Испиджаб (Сайрам, в районе современного Шымкента).

— То есть старая парадигма о том, что Керей и Жанибек в 1465 году откочевали от Абулхаира, абсолютно рушится под напором новых источников, — заявил Жаксылык Сабитов.

Эксперт отметил, что каждый год ученые обнаруживают новые факты и делают новые открытия. Поэтому важно актуализировать эти данные и вовремя вносить их в учебники истории Казахстана.