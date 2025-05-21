В Казахстане возобновят турнир по боксу с призовым фондом в $150 тысяч

По его словам, соревнования стартуют в сентябре и продлятся в течение трех месяцев. Общий призовой фонд турнира составит 150 тысяч долларов.

Победитель соревнований получит 80 тысяч долларов, обладатель второго места – 40 тысяч, за третье место предусмотрено 20, а за четвертое – 10 тысяч долларов.

– На прошлой Спартакиаде лишь четыре области смогли выставить полноценные команды, а некоторые регионы и вовсе не приняли участие. Возобновление Кубка Федерации поможет активизировать работу с регионами и создать крепкий резерв для сборной Казахстана, – отметил Шахмурат Муталип.

В федерации рассчитывают, что проведение турнира позволит выявить перспективных спортсменов и повысить уровень внутренней конкуренции.

Ранее стало известно, что казахстанец Жанибек Алимханулы попал в топ-20 сильнейших боксеров мира.