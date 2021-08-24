+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 30 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане возбуждено 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми - Эльмира Азимова

24 Августа 2021 10:42
Поделиться:
В Казахстане возбуждено 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми - Эльмира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запускается информационный марафон «Вместе против торговли людьми: АлматыТаразАктау». Об этом стало известно на пресс-конференции Уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой, проведенной совместно с представителями неправительственных организаций (ОФ «Родник», ОФ «Общественная позиция», ОО «Мейерим», ОО ПЦЖИ «Сана Сезiм», ОО«Дәріс», ОО Фонд социального развития из Алматы), Министерства внутренних дел и департаментов полиции областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

Новости по теме
Чего ждут заключенные казахстанских женских колоний
Встреча Уполномоченных по правам человека РК и РФ: дискриминация по языковому признаку - грубейшее нарушение прав человека Генсек ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане

Ежегодно 23 августа во всем мире отмечается Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Реализацию данного проекта поддерживает также Посольство США в Республике Казахстан.

В своём выступлении на пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в РК Азимова Эльвира отметила: «Целевой группой являются потенциальные жертвы торговли людьми, сотрудники государственных учреждений и правоохранительных органов. Вся деятельность нацелена на уменьшение масштабов торговли людьми в Казахстане за счет повышения осведомленности среди потенциальных жертв, а также укрепление потенциала отдельных лиц и организаций, которые могут обеспечить защиту. Предполагаются выезды на границу, тренинги с сотрудниками Приемников распределителей и Центров для людей без определенного места жительства, выезды в малые города и сельскую местность, мобильные консультации на вокзалах, аэропортах. География проекта: Алматы и Алматинская область, Тараз и Жамбылская область Актау и Мангыстауская область» - сообщила Балабаева Нина, директор ОФ «Родник» (город Алматы).

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в начале июня 2021 года принял Указ о первоочередных мерах, которые необходимо принять в целях обеспечения гарантированной охраны прав человека. Правительство РК приступило к реализации Плана первоочередных 26 мер, из которых 16 мер планирует завершить до конца 2021 года, включая меры по законодательному усилению механизма предупреждения торговли людьми и по оказанию помощи пострадавшим и обеспечение их защиты в ходе уголовного расследования уголовных дел.

Как сообщила Азимова Эльвира, с начала текущего года органами внутренних дел возбуждено 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми.

Справочно: согласно информации Министерства внутренних дел, были возбуждены уголовные дела по следующим статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан:

- по ст. 125 ч.3 п.2 УК (похищение человека с целью эксплуатации) - 1;

-по ст.126 ч.3 п.2 УК (незаконное лишение свободы с целью эксплуатации) – 3;

-по ст.128 УК (торговля людьми) – 6;

- по ст.134 УК (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) – 4;

-по ст.135 УК (торговля несовершеннолетними) – 11;

-по ст.308 УК (вовлечение в занятие проституцией) –6;

-по ст.309 УК (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) – 56.


Подписывайтесь на наш канал:

#Права человека   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Чего ждут заключенные казахстанских женских колоний
Встреча Уполномоченных по правам человека РК и РФ: дискриминация по языковому признаку - грубейшее нарушение прав человека
Генсек ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане
Популярное
1 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
2 Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
3 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
4 Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
5 Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
6 «Новая волна 2021»: по итогам 1-го тура конкурсанты из Казахстана вошли в тройку лидеров
Читайте также
Как будет работать кенес – сельский представительный орган
Автобусы доставляют желающих до пунктов вакцинации в Нур-Султане
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
«Новая волна 2021»: по итогам 1-го тура конкурсанты из Казахстана вошли в тройку лидеров
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив