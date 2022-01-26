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    В Казахстане восстановлена единая вертикаль по использованию и охране земель – МСХ РК

    26 Января 2022, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2014 года функции государственного контроля за использованием и охраной земель были полностью возложены на местные исполнительные органы, с 2022 года произошли изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    Раннее управления земельных отношений и Управления по государственному контролю входили в состав областных, городских и районных акиматах где имело место «конфликт интересов» и присутствовал риск принятия коррупциогенных решений, в виду нахождения уполномоченных органов по земельным отношениям и по контролю за использованием и охраной земель в одном государственном органе.

    В соответствии с поручением Главы государства, данного на V заседании Национального совета общественного доверия при Президенте РК от 19 марта 2021 года создана Комиссия по земельной реформе.

    В рамках 5-и заседаний Комиссии, было поднято более 120 предложений и выработан ряд системных рекомендаций по совершенствованию земельного законодательства. Одной из рекомендацией было законодательно выстроить единую вертикаль государственного контроля за рациональным использованием земель по принципу «центр – регион».

    В этой связи, 30 июня 2021 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», предусматривающий передачу функций государственного контроля за использованием и охраной земель в ведомство центрального уполномоченного органа с созданием его территориальных подразделений с 1 января 2022 года.

    Таким образом, функции по предоставлению земель остались у акиматов, тогда как функции по контролю за предоставлением земель акиматов и использованием земель собственниками/землепользователями путем создания территориальных Департаментов переданы в Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

    Тем самым выстроена единая вертикаль государственного контроля за использованием и охраной земель в РК по принципу «центр-регион» и сделан важнейший шаг для наведения порядка и решения накопившихся проблем в сфере земельных отношений.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акимат Минсельхоз Сельское хозяйство
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