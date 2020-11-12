В Казахстане восстановлен институт антикоррупционной экспертизы проектов НПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане восстановлен институт антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году Глава государства в Послании поручил восстановить институт антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов. Этот институт раньше функционировал в Казахстане. Затем он был отменен. Видимо, подходы были не совсем верно выбраны, и не было большой эффективности. В свое время от него отказались, но сейчас практика показала, что это нужный инструмент, нужный механизм, который позволяет уже на стадии формирования законодательной базы, разработки нормативно-правовых актов, устранять возможные предпосылки, факторы, которые в будущем, после принятия этого нормативно-правового акта, будут способствовать совершению коррупционных правонарушений. Сейчас соответствующий закон принят, приняты необходимые подзаконные нормативно-правовые акты. И уже со 2 ноября текущего года, то есть две недели назад, этот институт полноценно начал вновь функционировать в Казахстане», – сказал О.Бектенов.

По его словам, координатором по итогам конкурсных процедур определен Казахский национальный университет имени аль-Фараби. За две недели поступило на экспертизу более тысячи проектов нормативно-правовых актов. Сформирован пул экспертов, в который уже входят 93 специалиста, отобранных специально созданной комиссией с привлечением общественности. Процесс отбора можно было наблюдать онлайн. Государственным органам уже выдано 70 заключений экспертизы.

Как сообщил О.Бектенов, в связи с большим объемом поступающих на экспертизу проектов, объявлен дополнительный конкурс на набор экспертов. Эксперты, дающие заключения, должны сопровождать проекты до их принятия, участвовать в их обсуждении, и доказывать свою точку зрения. Все заключения экспертов, в соответствии с поручением Главы государства размещены для открытого обсуждения, и все граждане могут высказываться по поводу этих заключений.