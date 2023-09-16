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    10:44, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Казахстане восстановили телерадиовещание

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    В МЦРИАП РК сообщили о восстановлении спутникового телерадиовещания в стране, передает МИА «Казинформ».
    «Спутниковое телерадиовещание восстановлено в 10:11 часов 16 сентября. Приносим извинения за причиненные неудобства. Команда АО «РЦКС» работала до самого утра для восстановления телерадиовещания в стране», - говорится в сообщении МЦРИАП.

    Стоит отметить, что продолжаются работы по восстановлению иных сервисов связи. Также ведутся работы по выявлению причины возникновения данной нештатной ситуации на КА «KazSat-3».

    Ранее в Казахстане прервалось кабельное вещание телеканалов. Позже министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разъяснило ситуацию.


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