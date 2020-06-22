В Казахстане вновь сокращают режим работы ЦОНов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением количества граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, в некоторых регионах Казахстана вновь ужесточают карантинные меры. Наряду с сокращением времени работы продовольственных и непродовольственных рынков, ярмарок, объектов общественного питания в Казахстане сократили время работы ЦОНов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».
Так, по решению главных санитарных врачей, графики работы ЦОНов уже сокращены в 13 регионах – это Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская области, города Алматы и Шымкент. При этом, в Восточно-Казахстанской области время работы ЦОНов изменилось только в г. Семее.
«В настоящее время сотрудники фронт-офисов госкорпорации «Правительство для граждан», как и операторы банков, врачи поликлиник, полицейские и другие находятся в прямом контакте с гражданами. Несмотря на то, что все они работают в средствах защиты и придерживаются социальной дистанции, рекомендуем услугополучателям, в случаях проявления недомогания или симптомов болезни, воздержаться от визита в ЦОН, - говорится в сообщении.
Кроме того, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции Правительство для граждан призывает автолюбителей, которые хотят воспользоваться услугами автоЦОн, воздержаться от посещения ЦОН, отдав предпочтение онлайн получению госуслуг. Регистрация авто и замена водительского удостоверения доступны в онлайн режиме.
Напомним, ЦОНы возобновили свою работу в мае. В условиях пандемии Правительство для граждан было вынуждено перейти на новый формат работы. В частности, оказывать в ЦОНах только «бумажные» услуги, недоступные онлайн, и принимать услугополучателей по предварительной записи. Забронировать очередь в ЦОН можно на портале egov.kz и с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0.
- 50 больных коронавирусом в столице подключены к аппаратам ИВЛ
- Легких форм заболевания коронавирусом стало больше регистрироваться в РК
- Один лечился самостоятельно, второй был на ИВЛ - врачи Алматы об умерших от коронавируса
- В РК число больных с КВИ с симптомами и бессимптомных превысило 27 тысяч человек
- Это сделали сами люди - ведущий инфекционист страны о второй волне коронавируса
- Могут ли снова выставить блокпосты в столице – комментарий Сауле Кисиковой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана