В Казахстане внедряют специальные алгоритмы действий участковых инспекторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК разработали специальные алгоритмы действий участковых инспекторов и их помощников. Об этом на брифинге рассказал начальник управления профилактической деятельности Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Байкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством внутренних дел совместно с экспертами разработаны специальные алгоритмы действий участковых инспекторов и их помощников. По сути это набор пошаговых действий сотрудника при выполнении своих служебных обязанностей», - пояснил Жасулан Байкенов.

Как отметил спикер, точное и единообразное их применение на практике позволит значительно сократить число правовых ошибок.

В международной практике такие алгоритмы чаще называются «стандартными операционными процедурами».

«Этот новый для отечественной практики термин, общепринятый в международной практике, внедряется совместно с офисом программ ОБСЕ. В разработке алгоритмов принимало участие свыше 50 специалистов от ведомственной науки и практикующего звена. Воедино была собрана вся правовая база, это десятки актов с включением лучших полицейских практик», - добавил Жасулан Байкенов.

Было отмечено, что также с учетом текущих требований пересмотрены программы курсов повышения квалификации участковых, предусматривающие повышение качества реагирования на обращения граждан, налаживание коммуникационных связей с населением.

В текущем году в учебных заведениях МВД прошли курсы повышения квалификации 439 УИП и курсы переподготовки - 125 участковых.

Усилены квалификационные требования по подбору и расстановке кадров.

Принимаются также меры по улучшению материально-технического оснащения службы.