В Казахстане внедряют новую регуляторную политику в сфере бизнеса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане подготовлен план-график работы по внедрению регулирования «с чистого листа» в сфере бизнеса. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Подготовлен план-график работы по внедрению регулирования «с чистого листа» на 2022-2023 годы. План предусматривает все меры организационного характера, сроки и этапы исполнения, а также ответственные госорганы. Министерством сформирован пул экспертов для обучения госорганов новым подходам регулирования бизнеса. Данное обучение будет проведено в течение месяца», - сказал Алибек Куантыров.
Было отмечено, что в настоящее время, госорганами завершается работа по созданию отраслевых рабочих групп для проведения пересмотра регуляторных актов на соответствие новой регуляторной политике.
До конца марта текущего года госорганы совместно с рабочими группами сформируют перечень регуляторных актов по курируемым отраслям для включения в Реестр.
С 30 марта текущего года в соответствии с графиком будет проводиться анализ требований на соответствие новой регуляторной политике.
После этапа анализа и обсуждения актов, госорганы проведут их пересмотр.
- Связанные с рождением ребенка госуслуги будут доступны в приложениях банков в РК
- Алибек Куантыров попросил взять на контроль автоматизацию системы управления рисками
- Что из себя будут представлять новые формы госконтроля в сфере бизнеса
- В Казахстане провели ревизию требований в сфере регулирования бизнеса
- В Казахстане введут Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства
- Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес – Премьер-Министр РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана