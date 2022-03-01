В Казахстане внедряют новую регуляторную политику в сфере бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане подготовлен план-график работы по внедрению регулирования «с чистого листа» в сфере бизнеса. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подготовлен план-график работы по внедрению регулирования «с чистого листа» на 2022-2023 годы. План предусматривает все меры организационного характера, сроки и этапы исполнения, а также ответственные госорганы. Министерством сформирован пул экспертов для обучения госорганов новым подходам регулирования бизнеса. Данное обучение будет проведено в течение месяца», - сказал Алибек Куантыров.

Было отмечено, что в настоящее время, госорганами завершается работа по созданию отраслевых рабочих групп для проведения пересмотра регуляторных актов на соответствие новой регуляторной политике.

До конца марта текущего года госорганы совместно с рабочими группами сформируют перечень регуляторных актов по курируемым отраслям для включения в Реестр.

С 30 марта текущего года в соответствии с графиком будет проводиться анализ требований на соответствие новой регуляторной политике.

После этапа анализа и обсуждения актов, госорганы проведут их пересмотр.