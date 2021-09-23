В Казахстане внедряют Национальную систему прослеживаемости товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРФМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов рассказал о мерах борьбы с нелегальной торговлей через границы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством утвержден Комплексный план противодействия нелегальной торговле через границы страны. Внедряется Национальная система прослеживаемости товаров. Углубляется цифровизация налогового и таможенного администрирования. Для мониторинга потоков и сокращения лжетранзита расширяется внедрение навигационных пломб», - сказал Алихан Смаилов на брифинге в Правительстве.

По его словам, централизованы таможенные функции в части контроля и выпуска деклараций на товары. Внедряется технология искусственного интеллекта для анализа данных.

«С учетом международного опыта начат проект по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, основанный на дистанционном взаимодействии. Комплексная работа проводится по противодействию выводу капитала за рубеж и деоффшоризации экономики», - отметил зампремьера.

Кроме того, подписана Многосторонняя конвенция с ОЭСР и Нацбанком для электронного обмена сведениями.

«В целом, предлагаемые меры направлены на увеличение доходов государственного бюджета», - заключил А. Смаилов.