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    10:32, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    В Казахстане внедрят «тепловые карты» на основе обезличенных данных сотовых операторов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях соблюдения баланса между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране будут активно внедряться цифровые технологии. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, как отметил глава Минздрава, планируется реализация следующих проектов:

    - разработанный «Антиковидный паспорт» для учета и проведения мониторинга о вакцинированных лицах;

    - масштабирование проекта «Ashyq» и его интеграция с «Антиковидным паспортом» для обеспечения функционирования действующих субъектов бизнеса и возобновления запрещенных видов деятельности;

    - внедрение «тепловых карт» на основе обезличенных данных сотовых операторов для повышения эффективности и прозрачности работы мониторинговых групп.

    Также будут разработаны и представлены на утверждение МВК дополнительные критерии матрицы оценки эпидситуации в стране с акцентом на занятость коечного фонда.

    Комплексное применение данных технологий, разработанных на основе передового международного опыта, повысит эффективность противоэпидемических мероприятий.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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