В Казахстане внедрят «тепловые карты» на основе обезличенных данных сотовых операторов
В частности, как отметил глава Минздрава, планируется реализация следующих проектов:
- разработанный «Антиковидный паспорт» для учета и проведения мониторинга о вакцинированных лицах;
- масштабирование проекта «Ashyq» и его интеграция с «Антиковидным паспортом» для обеспечения функционирования действующих субъектов бизнеса и возобновления запрещенных видов деятельности;
- внедрение «тепловых карт» на основе обезличенных данных сотовых операторов для повышения эффективности и прозрачности работы мониторинговых групп.
Также будут разработаны и представлены на утверждение МВК дополнительные критерии матрицы оценки эпидситуации в стране с акцентом на занятость коечного фонда.
Комплексное применение данных технологий, разработанных на основе передового международного опыта, повысит эффективность противоэпидемических мероприятий.