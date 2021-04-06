В Казахстане внедрят «тепловые карты» на основе обезличенных данных сотовых операторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях соблюдения баланса между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране будут активно внедряться цифровые технологии. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, как отметил глава Минздрава, планируется реализация следующих проектов:

- разработанный «Антиковидный паспорт» для учета и проведения мониторинга о вакцинированных лицах;

- масштабирование проекта «Ashyq» и его интеграция с «Антиковидным паспортом» для обеспечения функционирования действующих субъектов бизнеса и возобновления запрещенных видов деятельности;

- внедрение «тепловых карт» на основе обезличенных данных сотовых операторов для повышения эффективности и прозрачности работы мониторинговых групп.

Также будут разработаны и представлены на утверждение МВК дополнительные критерии матрицы оценки эпидситуации в стране с акцентом на занятость коечного фонда.

Комплексное применение данных технологий, разработанных на основе передового международного опыта, повысит эффективность противоэпидемических мероприятий.