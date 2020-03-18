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В Казахстане внедрят систему мгновенных платежей

18 Марта 2020 12:33
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В Казахстане внедрят систему мгновенных платежей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрят систему мгновенных платежей. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В законопроекте по внедрению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий регламентированы нормы по внедрению системы мгновенных платежей. Создание системы предоставит возможность населению и малому и среднему бизнесу быстро и удобно переводить деньги в любом месте, в любое время», - сказал Аскар Жумагалиев, представляя в Мажилисе законопроект.

Таким образом, как отметил министр, реализация подходов, предусмотренных законопроектом, поспособствует созданию прозрачной системы государственного управления, а также на основе аналитики прогнозировать социально-экономические показатели.

«Эти меры, в свою очередь, позволят усилить конкуренцию в сфере цифровых технологий, усилить защиту персональных данных, а также построить эффективную обратную связь с населением», - подчеркнул Аскар Жумагалиев.



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Ключевые слова: Правительство РК, Мажилис, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Серик Сабеков

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