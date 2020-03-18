В Казахстане внедрят систему мгновенных платежей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрят систему мгновенных платежей. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В законопроекте по внедрению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий регламентированы нормы по внедрению системы мгновенных платежей. Создание системы предоставит возможность населению и малому и среднему бизнесу быстро и удобно переводить деньги в любом месте, в любое время», - сказал Аскар Жумагалиев, представляя в Мажилисе законопроект.
Таким образом, как отметил министр, реализация подходов, предусмотренных законопроектом, поспособствует созданию прозрачной системы государственного управления, а также на основе аналитики прогнозировать социально-экономические показатели.
«Эти меры, в свою очередь, позволят усилить конкуренцию в сфере цифровых технологий, усилить защиту персональных данных, а также построить эффективную обратную связь с населением», - подчеркнул Аскар Жумагалиев.
- Вопросы по коронавирусу можно задать через мобильное приложение Qoldau 24/7
- Единую информационную систему приема жалоб от потребителей создадут в РК
- Мажилис одобрил законопроект о партнерстве с Азиатским банком развития
- В Казахстане намерены регламентировать использование беспилотников
- Биржан Нурымбетов: Дистанционная работа не отразится на заработной плате
- Куда обращаться при нарушении прав на получение зарплаты в условиях ЧП
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана