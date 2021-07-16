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В Казахстане внедрят рейтинг управляющих и сервисных компаний в сфере ЖКХ

Автор:  
Серик Сабеков
16 Июля 2021, 14:14
В Казахстане внедрят рейтинг управляющих и сервисных компаний в сфере ЖКХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрят рейтинг управляющих и сервисных жилищных компаний. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Казцентр ЖКХ» Нурбек Сериков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы создаем информационный ресурс «Е-шаңырақ». В нем будут в открытом доступе реестры и рейтинги. В каждом населенном пункте и городах имеются сервисные компании, управляющие компании. Всех их можно будет увидеть на этом портале», - сказал Нурбек Сериков.

Спикер также пояснил, как будет оцениваться работа сервисных и управляющих компаний.

«В этом реестре будет внедрен рейтинг компаний. Он будет оцениваться по исполнению заявок граждан и по качеству работы. В этой части мы проводим работу с Агентством по защите и развитию конкуренции. Принятие данного национального проекта планируется в ноябре», - добавил Нурбек Сериков.

Ранее сообщалось, что на сегодня создано 7 499 новых форм управления, из них 1 554 по форме ОСИ.

«Надо уточнить, что само по себе создание ОСИ предполагает участие именно собственников. Проводятся голосования именно среди собственников и по итогам общего подсчёта осуществляется выбор формы ОСИ, подписывается итоговый протокол. Протокол этот отправляется в департамент юстиции через Центры обслуживания населения», - пояснил Нурбек Сериков.


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