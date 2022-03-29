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В Казахстане внедрят пропорционально-мажоритарную модель избирательной системы

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Марта 2022, 11:19
В Казахстане внедрят пропорционально-мажоритарную модель избирательной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По третьему направлению «Совершенствование избирательной системы» будет реализовано 1 мероприятие. В целях дальнейшей политической модернизации страны будет внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы, которая предусматривает смешанную систему формирования Мажилиса в соотношении 70%/30%». – сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

То есть, пояснил министр, 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% – по мажоритарной системе.

«Также в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы – 50 % по мажоритарной системе, 50 % по партийным спискам, в маслихаты районов и городов – по мажоритарной системе», - заключил А. Куантыров.

Мажилис   Выборы   Общество  
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