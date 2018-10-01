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В Казахстане внедрят новый подход в взаимодействии с налогоплательщиками
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 января 2019 года будут введены в действие нормы Налогового кодекса, предусматривающие внедрение горизонтального мониторинга - расширенного информационного взаимодействия, основанного на принципах доверия, открытости и добровольности. Об этом на брифинге сообщил руководитель специализированного управления комитета государственных доходов Министерства финансов РК Шафкат Кудабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, к такому новому подходу взаимодействия с налогоплательщиками на сегодня перешли или переходят около 30 стран мира.
«В рамках данной процедуры налогоплательщики (на начальном этапе - из числа крупных) на добровольной основе будут предоставлять должностным лицам налоговых органов открытый доступ к своей учетной документации. При выявлении рисков нарушения налогового законодательства должностные лица налоговых органов будут составлять и вручать налогоплательщику рекомендации по их устранению», - пояснил Шафкат Кудабаев.
Он также добавил, что при исполнении таких рекомендаций к налогоплательщику не будут применяться штрафные санкции и проводиться налоговые проверки (за исключением случаев уголовно-процессуального производства).
«Это позволит сократить количество налоговых проверок и вселить уверенность налогоплательщику в отсутствии последующих претензий налоговых органов.
Кроме этого, планируется, что к таким налогоплательщикам будет применяться автоматический возврат налога на добавленную стоимость до 90%», - резюмировал Шафкат Кудабаев.
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