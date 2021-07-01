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    12:27, 01 Июль 2021 | GMT +6

    В Казахстане внедрят новый финансовый инструмент – «зеленые» облигации

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В настоящее время прорабатывается вопрос внедрения в казахстанскую практику инвестиционных и «зеленых» облигаций. О важности данных бондов, как инструмента финансирования, рассказала исполняющая обязанности директора департамента рынка ценных бумаг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Гульчехра Талкамбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    2 января текущего года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», одним из направлений которого является введение новых видов финансовых инструментов.

    «Наша страна сейчас форсирует переход к зеленой экономике, в связи с этим государство предусмотрело ряд мер по стимулированию деятельности, направленной на охрану окружающей среды. На проекты в рамках «зеленого» финансирования будут оказываться меры государственной поддержки. Одним из инструментов для привлечения инвестиций являются «зеленые» облигации» - говорит Гульчехра Талкамбаева.

    Как поясняет спикер, «зеленые» облигации – это долговая ценная бумага, с помощью которой компания (эмитент, выпустивший «зеленые» облигации) привлекает средства для реализации проектов, связанных с решением экологических проблем. Классификация «зеленых» проектов для финансирования через «зеленые» облигации разрабатывается Министерством экологии РК и утверждается Правительством РК. Срок обращения, периодичность выплаты купона, условия обращения, погашения и другое предусматриваются эмитентом условиями выпуска «зеленых» облигаций.

    Как и любую другую ценную бумагу, «зеленую» облигацию вправе выпускать коммерческие организации. Выпуск осуществляется в соответствии с требованиями Закона РК «О рынке ценных бумаг». «Зеленые» облигации также, как и другие облигации, могут быть различными по сроку обращения, обеспеченные или необеспеченные, конвертируемые или неконвертируемые.

    «Деньги, полученные от размещения «зеленых» облигаций, могут быть использованы только на цели, связанные с финансированием проектов, направленных на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата», - говорит Гульчехра Талкамбаева.

    Как отмечает спикер, в течение срока размещения «зеленых» облигаций эмитент обязан публиковать ежегодный отчет по воздействию финансируемого проекта на окружающую среду. Гульчехра Талкамбаева рассказала также о том, как работают инвестиционные облигации - ценные бумаги, доходность которых зависит от наступления заранее определенных событий.

    «Согласно международной практике наряду с получением основного вознаграждения, держатель инвестиционной облигации имеет право на получение дополнительного вознаграждения в зависимости от наступления, либо не наступления определенных обстоятельств. Доходность по инвестиционным облигациям будет зависеть от динамики стоимости базового актива, к которому она привязана», - поясняет Гульчехра Талкамбаева.

    Инвестиционные облигации могут быть включены в списки фондовой биржи или же размещаться вне площадки путем заключения соответствующих гражданско-правовых сделок. При этом, отмечает спикер: выпуск инвестиционных облигаций подлежит обязательной государственной регистрации в уполномоченном органе - Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

    По словам спикера, привязанность дохода по облигации к определенному показателю, индикатору или индексу привлекательна для инвесторов, которые специализируются на определенном рынке и могут делать долгосрочные прогнозы. С другой стороны, данная ценная бумага позволяет сделать условия выплаты вознаграждения по ней более гибкими и таким образом снизить рыночные риски эмитента. Выплаты могут быть привязаны к размеру дохода эмитента, процентным ставкам и котировкам ценных бумаг или иных финансовых инструментов, котировкам драгоценных металлов, сырья или иных товаров, фондовым и товарным индексам, неисполнению обязательств третьими лицами.

    «В настоящее время Агентство разрабатывает соответствующие поправки, предусматривающие порядок государственной регистрации, а также требования к порядку выпуска, обращения и погашения инвестиционных и «зелёных» облигаций. Внедрение данных ценных бумаг планируется осуществить до конца текущего года. Учитывая переход Казахстана к «зеленой» экономике, полагаем, что данная бумага вызовет интерес как у потенциальных эмитентов, так и у инвесторов», - заключила Гульчехра Талкамбаева.


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