В Казахстане внедрят новые подходы поступления на госслужбу
«В 2020 году впервые введены специальные курсы переподготовки для госслужащих корпуса «А».Целью программы является формирование практических навыков по эффективному управлению в условиях новых вызовов. По данным программам обучено 49 госслужащих, а также резервисты Президентского молодежного кадрового резерва», - сказала Анар Жаилганова.
Спикер добавила, что для обеспечения надлежащего качества профессиональной подготовки Координационным советом при Агентстве будет определяться перечень организаций, предоставляющих образовательные услуги по повышению квалификации госслужащих. Кроме того, в 2020 году утверждена единая Методика расчета стоимости переподготовки и повышения квалификации госслужащих.
«Одной из важнейших задач, стоящих перед Агентством, является обеспечение госслужбы конкурентоспособными кадрами. В декабре прошлого года презентованы и в целом поддержаны Главой государства подходы по совершенствованию процедур поступления на госслужбу. Данные подходы планируется апробировать в пилотном режиме до введения новой системы оплаты труда до 1 июля текущего года», - сообщила Анар Жаилганова.
В целом, по ее словам, данные подходы предусматривают синхронизацию систем отбора на госслужбу и факторно-балльной шкалы, пересмотрено содержание инструментов отбора, при этом сохранена трехэтапность процесса: тестирование, оценка компетенций, собеседование.
«Вышеуказанные изменения будут способствовать усилению качественного состава госслужащих», - заключила Анар Жаилганова.