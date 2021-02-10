НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрят новые подходы поступления на госслужбу. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году впервые введены специальные курсы переподготовки для госслужащих корпуса «А».Целью программы является формирование практических навыков по эффективному управлению в условиях новых вызовов. По данным программам обучено 49 госслужащих, а также резервисты Президентского молодежного кадрового резерва», - сказала Анар Жаилганова.

Спикер добавила, что для обеспечения надлежащего качества профессиональной подготовки Координационным советом при Агентстве будет определяться перечень организаций, предоставляющих образовательные услуги по повышению квалификации госслужащих. Кроме того, в 2020 году утверждена единая Методика расчета стоимости переподготовки и повышения квалификации госслужащих.

«Одной из важнейших задач, стоящих перед Агентством, является обеспечение госслужбы конкурентоспособными кадрами. В декабре прошлого года презентованы и в целом поддержаны Главой государства подходы по совершенствованию процедур поступления на госслужбу. Данные подходы планируется апробировать в пилотном режиме до введения новой системы оплаты труда до 1 июля текущего года», - сообщила Анар Жаилганова.

В целом, по ее словам, данные подходы предусматривают синхронизацию систем отбора на госслужбу и факторно-балльной шкалы, пересмотрено содержание инструментов отбора, при этом сохранена трехэтапность процесса: тестирование, оценка компетенций, собеседование.

«Вышеуказанные изменения будут способствовать усилению качественного состава госслужащих», - заключила Анар Жаилганова.