В Казахстане внедрят добровольное киберстрахование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по внедрению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект закона направлен на развитие цифровых технологий, а также регулирование общественных отношений, связанных с их применением», - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

Министр добавил, что Глава государства дал поручения по переводу документооборота на электронный формат.

«Одним из способов решения данного вопроса является внедрение сервиса цифровых документов. Этот сервис будет функционировать на базе «Мобильного правительства» и позволит гражданам получать услуги, не имея при себе бумажного удостоверяющего документа. В этой связи, законопроектом предлагается законодательно определить сервис цифровых документов.

Во-вторых, вся работа по цифровизации в результате приводит к формированию большого количества данных, которые необходимо анализировать. В связи с этим, законопроектом предлагается регламентировать механизм аналитики «больших данных», - пояснил Аскар Жумагалиев.

Введение данного подхода, по его словам, позволит формировать единое пространство больших данных, и при помощи проекта Smart Data Ukimet принимать эффективные решения и проводить анализ показателей стратегических программ.

В течение 2018-2019 годов проект Smart Data Ukimet на основе конкретных кейсов в сфере финансов, образования и здравоохранения позволил сэкономить государству более 187 млрд. тенге.

«В-третьих, внедрение цифровых технологий требует защиты прав граждан нашей страны. В связи с этим, предлагается определить уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных и внедрить сервис по их защите. Сервис позволит уведомить граждан о совершаемых действиях с его данными. Также вводится услуга «Добровольное киберстрахование» как вид страховой деятельности в этой сфере», - сообщил Аскар Жумагалиев.



