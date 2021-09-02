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В Казахстане внедряется практика инспектирования системы фармаконадзора

2 Сентября 2021 16:37
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В Казахстане внедряется практика инспектирования системы фармаконадзора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в соответствии с требованиями надлежащей практики фармаконадзора (GVP) внедряется практика инспекции системы фармаконадзора держателей регистрационных удостоверений лекарственных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Казахстан с этого года первым среди стран-членов ЕАЭС начал проводить инспекции в плановом порядке, основанном на риск-ориентированном подходе, который проводится для обеспечения безопасного приема лекарственных препаратов.

«За три месяца этого года Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий проведено 7 инспекций для держателей регистрационных удостоверений ближнего и дальнего зарубежья. Инспекции проводятся силами экспертов департамента фармаконадзора и мониторинга безопасности, эффективности и качества медицинских изделий, имеющих достаточную квалификацию, подтвержденную сертификатами Международного общества фармаконадзора (ISoP), надлежащей практики фармаконадзора (GVP), и прошедших соответствующую подготовку», — рассказали в Наццентре.

В результате проведенных инспекций был выявлен ряд несоответствий, в том числе - низкий уровень коммуникаций между главным офисом и представительствами в отношении сигналов и мероприятий по управлению рисками, необоснованные несоответствия в информации о безопасности в соответствующих документах, например, CCDS, SPC и инструкции для медицинского применения, несоблюдение сроков информирования о нежелательных реакциях лекарственных препаратов.

По словам руководителя НЦЭЛС Еркена Даутбаева, в ближайшее время также планируется проведение инспекций среди держателей регистрационных удостоверений, включая отечественные фармкомпании.

Данная мера необходима для снижения риска любых выявленных проблем безопасности и оценки баланса пользы и риска лекарственных средств. Стоит отметить, что все держатели регистрационных удостоверений работают в тесном сотрудничестве с департаментом фармаконадзора Национального центра над приведением системы фармаконадзора в соответствии с требованиями международных стандартов.

Проведение инспектирования дает возможность подтвердить выполнение обязательств по фармаконадзору держателем регистрационного удостоверения. Также в процессе проверяется наличие персонала, систем, помещения, средств и оборудования, а также подтверждение того, что система фармаконадзора внедрена согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и надлежащей практики фармаконадзора (GVP).

Соблюдение перечисленных обязательств способствует, в свою очередь, защите прав пациентов и населения на использование безопасных и эффективных лекарственных препаратов.

Отметим, что такие инспекции также могут быть внеплановыми, поэтому компаниям – держателям регистрационных удостоверений следует всегда быть готовыми к ним.


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#Здравоохранение   #Другие государственные органы   #Общество   #Технологии  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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