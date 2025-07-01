В Казахстане внедряется новая форма устройства сирот — профессиональные приемные семьи

По данным Министерства просвещения, в Казахстане насчитывается более 20 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 15 400 воспитываются в различных семьях. В настоящее время около 1 500 детей находятся в патронатном воспитании, а порядка 280 — под опекой приемных семей. Еще более 3 тысяч детей воспитываются в учреждениях образования, медицины и социальной защиты.

С 1 июля к четырем альтернативным формам воспитания сирот в Казахстане добавляется новая модель — система профессиональной приемной семьи. Закон, предусматривающий внедрение этой модели, был подписан Главой государства 29 декабря прошлого года. На его основе 31 марта 2025 года официально было утверждено «Правило о профессиональных приемных семьях».

— Данная норма закона была введена с целью поэтапного закрытия государственных учреждений по воспитанию сирот в Казахстане, защиты прав и интересов детей, а также предотвращения психологических травм. В случае, если ребенок остался без родителей или опекунов, он не будет направляться в учреждение, а в первую очередь — в профессиональную приемную семью, — пояснил в интервью корреспонденту Kazinform главный эксперт Комитета по защите прав детей Министерства просвещения РК Максат Несипбаев.

С профессиональными семьями, воспитывающими детей на постоянной основе, будет заключен специальный договор, а также предусмотрена ежемесячная заработная плата в размере 275 тысяч тенге.

— Государство оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей в опеке, патронате или в приемной форме. Таким семьям выплачивается ежемесячное пособие в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП). Это — социальная помощь для обеспечения потребностей ребенка. Патронатным воспитателям, кроме этого пособия, выплачивается заработная плата в размере 35 МРП за их труд как воспитателей. Аналогично профессиональные приемные семьи также получают пособие в размере 10 МРП на каждого ребенка. Кроме того, супругам, прошедшим специальную подготовку в качестве профессиональной приемной семьи, государство выплачивает ежемесячную зарплату в размере 70 МРП, — уточнил Максат Несипбаев.

Чтобы получить право воспитывать ребенка в профессиональной приемной семье, супруги должны пройти специальный трехмесячный психологический курс, организованный Министерством просвещения.

— При отборе профессиональных приемных семей, в первую очередь, учитывается возрастной критерий. У кандидатов не должно быть судимости, они не должны состоять на учете, должны быть психически и физически здоровыми. Также они не должны быть признаными недееспособными по решению суда. Обязательным условием является прохождение трехмесячного психологического курса подготовки родителей, проводимого Министерством просвещения. При этом также учитывается количество детей в семье. Если в семье уже есть 4 ребенка, она не может быть профессиональной приемной. Если трое — такая семья может принять только одного ребенка, — добавил главный эксперт Комитета по защите прав детей.

В феврале 2025 года стало известно, что почти 2000 детей обрели новый дом, благодаря развитию системы семейного устройства детей-сирот.