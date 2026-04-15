В Казахстане внедрили новую систему VAR сроком до 2029 года

Директор департамента судейства и инспектирования Нуну Алешандре Паррейра де Каштру подробно разъяснил принципы и критерии работы арбитров в соответствии с Правилами игры, а координатор и инструктор VAR Леонид Калошин представил протоколы взаимодействия судейской бригады VAR.

Как отметил Нуну Каштру, контракт между КФФ и провайдером технологии VAR — компанией Hawk-Eye — заключен до завершения футбольного сезона 2029 года.

— Система Hawk-Eye используется на крупнейших мировых футбольных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы, а также Лигу чемпионов УЕФА. Теперь, наряду с ведущими футбольными лигами, в Казахстане внедряются передовые технологии, направленные на повышение точности и прозрачности судейских решений, — заявил он.

Отдельный блок презентации был посвящен техническим аспектам. Никита Утробин рассказал об особенностях системы Hawk-Eye, ее отличиях от ранее применявшегося решения в матчах Премьер-лиги, а также факторах, влияющих на качество работы VAR.

После официальной части участники мероприятия смогли на практике ознакомиться с системой — протестировать VAR-симулятор и изучить особенности работы с новым оборудованием.

