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В Казахстане внедрили электронное таможенное сопровождение автотранспорта при транзите товаров

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Октября 2021, 11:27
В Казахстане внедрили электронное таможенное сопровождение автотранспорта при транзите товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Электронное таможенное сопровождение предусматривает применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров, перемещаемых по территории Республики Казахстан в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Данная мера будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками и ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в «зеленой» зоне.

К таким импортерам отнесены налогоплательщики, включенные в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2020 года № 1241 «Об утверждении Перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков» ().

Электронное таможенное сопровождение максимально упрощает таможенные операции при транзите, сокращает время прохождения границы и существенно снижает финансовые расходы для участников внешнеэкономической деятельности, строящих бизнес на принципах «прозрачности» и соблюдения требований законодательства.

Внедрение указанной меры стало возможным на основании приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 407 «Об утверждении Правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств» .

Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности, отобранные в рамках системы управления рисками и выбравшие систему электронного таможенного сопровождения, вправе обратиться в соответствующий таможенный орган и к оператору по отслеживанию навигационных пломб, которым определено ТОО «Silk Way monitoring» (www.swm.kz).

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