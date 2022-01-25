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В Казахстане включены все линии электропередачи

25 Января 2022 14:24
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В Казахстане включены все линии электропередачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Включены все линии электропередачи транзита 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана». В 13:39 произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KEGOC».

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Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений.

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за аварии произошло отключение электроэнергии на юге Казахстана.


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#Энергетика  
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