В Казахстане включены все линии электропередачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Включены все линии электропередачи транзита 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана». В 13:39 произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KEGOC».

Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений.

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за аварии произошло отключение электроэнергии на юге Казахстана.