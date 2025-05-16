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    10:38, 16 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане выставили на продажу часть объектов космодрома «Байконур»

    Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» выставило на торги технологическое оборудование с площадок космодрома «Байконур». Лот размещен на сайте аукциона госимущества, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ракета на старте, Байконур
    Фото: Роскосмос

    Как сообщили в предприятии, оборудование, выставленное на продажу, не имеет дальнейших перспектив эксплуатации по своему прямому назначению, признано морально и физически устаревшим, и не подлежит интеграции в современные процессы проекта «Байтерек».

    — Реализация указанного оборудования осуществляется в рамках оптимизации имеющихся производственных площадей и подготовки к размещению новых технологических систем, поставка которых уже началась, — пояснили в предприятии.

    Размещение нового оборудования необходимо для подготовки и проведения первого испытательного пуска в рамках проекта создания казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек», который запланирован на декабрь 2025 года.

    Теги:
    Байконур
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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