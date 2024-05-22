В Казахстане выделят 300 млрд тенге на строительство и модернизацию инженерных сетей

Министерство национальной экономики поделилось подробностями Программы финансирования проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на 2024–2029 годы. Планируется выделить 300 млрд тенге на строительство и модернизацию инженерных сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно результатам анализа МНЭ, в 2022 году длина тепловых сетей в Казахстане составила 13,9 тысячи километров. Причем 54% из них нуждаются в ремонте. Что касается энергоснабжения, то большая часть счетчиков в Казахстане устарели. А старые индукционные счетчики не способны учитывать потребление современных электроприборов, работающих на низких токах, из-за чего возникают коммерческие потери.

— Особенно это критично при низких температурах, характерных для большинства регионов страны, где индукционные приборы демонстрируют высокую погрешность. Кроме того, изношенные устройства могут самопроизвольно учитывать потребление, увеличивая показания без фактического потребления энергии, — говорится в сообщении Министерства национальной экономики.

Поэтому ведомство предлагает изымать старые индукционные счетчики и заменить их на более современные приборы учета с возможностью дистанционного снятия показаний, что улучшит точность учета и повысит эффективность системы электроснабжения.

Поэтому, в рамках Национального инфраструктурного плана РК до 2029 года, ведомство планирует запустить Программу финансирования проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2024–2029 годы. Оператором госпрограммы станет холдинг «Байтерек».

Планируется строительство и модернизация (реконструкция, капитальный ремонт) инженерных сетей электро-, теплоснабжения и активов, задействованных при производстве тепловой энергии, в рамках инвестиционных программ коммунальных организаций. Ожидается, что, по результатам программы, средний износ инфраструктуры будет снижаться на 2-3% ежегодно.

Всего до 2029 года планируется выделить 300 млрд тенге, из них 120 млрд тенге из республиканского бюджета.