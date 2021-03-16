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    10:27, 16 Март 2021 | GMT +6

    В Казахстане в четыре раза возросло производство нефтегазохимических продуктов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о росте производства нефтегазохимических продуктов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане ведется работа по переориентации нефтегазового сектора от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью - развитию нефтегазохимической промышленности высоких переделов. В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Президент поставил задачу формирования западных регионов как центров притяжения инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, а также развития нефтехимии и газопереработки высоких переделов», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    Он также отметил, что в связи с вводом новых предприятий и наращиванием объемов выпуска продукции действующими заводами по производству ароматических углеводородов, масел и полипропилена, с каждым годом отмечается рост производства нефтегазохимической продукции.

    «За последние 4 года (2016-2020 гг.) объем произведенной продукции вырос в 4 раза и составил 360 тыс. тонн. На сегодня в стране действуют 5 заводов по производству смазочных материалов, полипропилена, метилл-трет-бутилового эфира, бензола и параксилола общей мощностью порядка 870 тысяч тонн», - заключил министр.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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