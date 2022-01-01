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В Казахстане в 2022 году увеличится заработная плата более 6 млн человек

1 Января 2022 10:26
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В Казахстане в 2022 году увеличится заработная плата более 6 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 1 января 2022 года увеличится заработная плата 6,7 млн человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с 1 января в связи с увеличением размера МЗП и МРП вырастет заработная плата 5,1 млн человек, получающих пенсии и пособия, и 1,6 млн человек, занятых во всех отраслях экономики.

Отметим, что с 1 января 2022 года планируется индексация величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя на 5%. В результате размер прожиточного минимума составит 36 018 тенге, а МРП – 3 063 тенге.

В республиканском бюджете на 2022 год на выполнение социальных обязательств государства предусмотрено 4 трлн тенге, в том числе на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий -190,4 млрд тенге. Это увеличит доходы 4,2 млн человек.



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#Минтруда РК   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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