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    11:49, 15 Март 2021 | GMT +6

    В Казахстане ужесточили требования к отбору учебников

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ужесточены требования к процедуре отбора учебников. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для развития среднего образования предусматривается поэтапный переход с 2023 года на 12-летнее обучение с внедрением латинской графики. Для этого нам предстоит проделать очень большую работу. Будут обновлены государственный общеобязательный стандарт образования, типовые учебные программы», - сказал Асхат Аймагамбетов на коллегии МОН.

    По его словам, по поручению Главы государства, особое внимание будет уделено приоритетным предметам, таким как математика, языки и информатика.

    «Будут разработаны единые учебники по истории Казахстана и истории мира. Качество учебников столкнулось с критикой произношения со стороны общества. Ужесточены требования к квалификационному уровню экспертов в процедуре экспертизы и отбора учебников. Для качественной разработки учебников мы утверждаем единые требования к их структуре и содержанию, внесены необходимые изменения в соответствующее законодательство», - заключил министр.


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