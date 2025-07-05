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    20:03, 04 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане ужесточили правила по переходу через госграницу

    В Казахстане введена плата за неявку, ограничен перенос брони, а также была добавлена регистрация через СМС и мессенджеры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    на границе
    Фото: Freepik, ИИ

    Информацией поделились в департаменте госдоходов по Костанайской области.

    Сообщается, что Министерство финансов РК внесло изменения в приказ №707 с целью повышения прозрачности, эффективности и сокращения фиктивных бронирований.

    Согласно новым правилам, вводится четкое разграничение типов бронирования для грузовых авто. Обычное и внеочередное бронирование оцениваются в 1 МРП, ускоренное и повторное – в 100 МРП. Также введен гарантийный взнос в размере 20 МРП, который блокируется при оформлении и списывается в случае неявки. Эта мера направлена на борьбу с фиктивными бронированиями, которые ранее составляли до 40% всех заявок.

    Кроме того, закреплена обязанность акиматов обеспечивать наличие зон ожидания у пунктов пропуска. Уточнены правила регистрации и контроля по VIN-кодам транспортных средств: при выявлении нарушений система предусматривает блокировку.

    СЭО будет интегрирована с системой «Беркут» для автоматического подтверждения факта пересечения границы. Также разрешена регистрация через SMS и мессенджеры, что упростит доступ к системе для пользователей.

    Установлены лимиты на перенос и отмену бронирования – не более одного раза бесплатно. Разрешено иметь только одну активную бронь на каждое направление. Для отдельных категорий грузов, таких как живые животные, скоропортящиеся и опасные товары, будут предусмотрены приоритетные слоты.

    По информации Департамента государственных доходов по Костанайской области, изменения направлены на снижение административной нагрузки, исключение спекуляций и повышение прозрачности работы электронной очереди на границе.

    Ранее стало известно, что на границе ввели электронную очередь для грузового транспорта.

    Теги:
    Регионы Костанайская область Пограничники Граница
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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