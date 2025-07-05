В Казахстане ужесточили правила по переходу через госграницу

Информацией поделились в департаменте госдоходов по Костанайской области.

Сообщается, что Министерство финансов РК внесло изменения в приказ №707 с целью повышения прозрачности, эффективности и сокращения фиктивных бронирований.

Согласно новым правилам, вводится четкое разграничение типов бронирования для грузовых авто. Обычное и внеочередное бронирование оцениваются в 1 МРП, ускоренное и повторное – в 100 МРП. Также введен гарантийный взнос в размере 20 МРП, который блокируется при оформлении и списывается в случае неявки. Эта мера направлена на борьбу с фиктивными бронированиями, которые ранее составляли до 40% всех заявок.

Кроме того, закреплена обязанность акиматов обеспечивать наличие зон ожидания у пунктов пропуска. Уточнены правила регистрации и контроля по VIN-кодам транспортных средств: при выявлении нарушений система предусматривает блокировку.

СЭО будет интегрирована с системой «Беркут» для автоматического подтверждения факта пересечения границы. Также разрешена регистрация через SMS и мессенджеры, что упростит доступ к системе для пользователей.

Установлены лимиты на перенос и отмену бронирования – не более одного раза бесплатно. Разрешено иметь только одну активную бронь на каждое направление. Для отдельных категорий грузов, таких как живые животные, скоропортящиеся и опасные товары, будут предусмотрены приоритетные слоты.

По информации Департамента государственных доходов по Костанайской области, изменения направлены на снижение административной нагрузки, исключение спекуляций и повышение прозрачности работы электронной очереди на границе.

Ранее стало известно, что на границе ввели электронную очередь для грузового транспорта.