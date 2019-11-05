В Казахстане ужесточили наказание за все виды браконьерства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, насколько ужесточили наказание за браконьерство в Казахстане, рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ранее была общая норма в Уголовном кодексе. Теперь есть точечные нормы. Мы будем иметь возможность конфисковывать имущество. Думаем, комплекс мер по ужесточению даст свои результаты. Будут конфисковываться орудия охоты, ружье, транспорт, топор, рюкзак и другие вещи, которые будут изъяты при задержании», - сказал Ерлан Нысанбаев, рассказывая о нововведениях в законодательстве по вопросам регулирования АПК.
Он также рассказал и о других мерах по ужесточению наказания за браконьерство.
«Предусмотрены поправки в Уголовный кодекс РК в части ужесточения в области нарушений лесного, рыбного и животного мира, предусматривающие в первую очередь конфискации имущества. Кроме того, предусмотрено выдворение иностранцев за пределы страны сроком на 5 лет за совершенные проступки», - добавил Ерлан Нысанбаев.
Также, по его словам, расширены квалифицирующие признаки уголовного решения за незаконную охоту и увеличены санкции за эти деяния.
«К примеру, ранее по данной статье можно было привлечь только когда охота производилась с применением взрывчатых устройств и иных средств уничтожения животных, снегоходного транспорта или маломерных судов. Теперь туда добавлены огнестрельное оружие, пневматические ружья и холодное оружие, а также собаки и ловчие птицы. Существенно доработана основная статья 339, по которой привлекаются браконьеры. Ответственность становится более суровой. Если ранее было до 5 лет, то теперь до 12 лет лишения свободы. Работа в части совершенствования законодательства продолжается», - резюмировал Ерлан Нысанбаев.
- О случаях браконьерства среди природоохранных инспекторов рассказал Ерлан Нысанбаев
- Форум национально-культурных центров СВМДА прошел в Нур-Султане
- Инспекторы природоохраны наделены новыми полномочиями в Казахстане
- Восстановление лесного фонда стало обязательным при добыче ископаемых в РК
- Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
- Сколько номеров можно оформить на свое имя – инструкция сотовых операторов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана