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    11:45, 08 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане ужесточают правила онлайн-выдачи микрокредитов

    Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало постановление о внесении дополнений в правила предоставления микрокредитов электронным способом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кредит
    Фото: Polisia.kz

    — Проект разработан в реализацию Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», — говорится в документе.

    Проект предусматривает введение контрольных мер по установлению требований к МФО:

    1) по разработке внутреннего документа, определяющего процедуры по противодействию мошенничеству;

    2) по наличию антифрод-систем;

    3) перечислению беззалоговых потребительских микрокредитов, оформленных электронным способом, сумма которых превышает 150 МРП, не ранее чем 24 часа с момента подписания договора о предоставлении микрокредита и после получения согласия заемщика на получение данного кредита;

    4) по «охлаждению» выдачи потребительских онлайн микрокредитов в случае получения заемщиком в течение одного календарного дня нескольких микрокредитов, сумма которых в результате сложения превышает 150 МРП.

    Также отмечается, что проект НПА направлен на противодействие кредитному мошенничеству, а также на усиление антифрод-систем в микрофинансовом секторе.

    Документ размещен на площадке «Открытые НПА» и доступен к обсуждению до 21 июля 2025 года.

    Ранее мы писали, что выдачу кредитов ограничат в Казахстане. 

    Теги:
    Микрокредитование Кредит АРРФР
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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