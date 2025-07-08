В Казахстане ужесточают правила онлайн-выдачи микрокредитов

— Проект разработан в реализацию Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», — говорится в документе.

Проект предусматривает введение контрольных мер по установлению требований к МФО:

1) по разработке внутреннего документа, определяющего процедуры по противодействию мошенничеству;

2) по наличию антифрод-систем;

3) перечислению беззалоговых потребительских микрокредитов, оформленных электронным способом, сумма которых превышает 150 МРП, не ранее чем 24 часа с момента подписания договора о предоставлении микрокредита и после получения согласия заемщика на получение данного кредита;

4) по «охлаждению» выдачи потребительских онлайн микрокредитов в случае получения заемщиком в течение одного календарного дня нескольких микрокредитов, сумма которых в результате сложения превышает 150 МРП.

Также отмечается, что проект НПА направлен на противодействие кредитному мошенничеству, а также на усиление антифрод-систем в микрофинансовом секторе.

Документ размещен на площадке «Открытые НПА» и доступен к обсуждению до 21 июля 2025 года.

Ранее мы писали, что выдачу кредитов ограничат в Казахстане.