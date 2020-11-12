В Казахстане ужесточают порядок пересечения госграницы и приостанавливают безвизовые режимы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточают порядок пресечения госграницы и приостанавливают безвизовые режимы пребывания иностранных граждан. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в приграничных регионах, регистрацию завозных случаев из РФ, Узбекистана, Киргизии - ужесточен порядок пересечения государственной границы РК», - сказал Ерлан Киясов.

Принято решение о внесении изменений в порядок пересечения государственной границы РК для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории страны и для членов их семей, для иностранцев, являющихся членами семей граждан РК.

«Указанные лица могут пересекать госграницу не более одного раза в 90 суток. Также до 1 мая 2021 года продлено приостановление безвизового режима для граждан 57 стран, до 1 января 2021 года приостановлено действие 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии», - добавил Ерлан Киясов.

Ранее он сообщил, что в Казахстане по состоянию на 12 ноября зарегистрировано 118 941 больной КВИ. Из них выздоровело 108 632 больных, на лечении находится 7 941 больной. Умерло 1 899 человек. За последние сутки в стране зарегистрировано 587 человек с положительным результатом COVID-19.