13:16, 23 Июнь 2025 | GMT +5
В Казахстане ужесточают ответственность за нарушения в сфере ЖКХ
Сенат Парламента РК в двух чтениях одобрил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ направлен на повышение ответственности за несоблюдение норм жилищного законодательства. В частности:
- ужесточат санкции за нарушение сроков открытия банковских счетов для управления многоквартирными домами;
- введут административную ответственность за несвоевременное предоставление отчетов;
- установят ответственность за непредоставление обязательных документов, предусмотренных действующим жилищным законодательством.
Эти меры являются частью более широкой реформы в сфере ЖКХ, направленной на повышение прозрачности, дисциплины и эффективности управления жилищным фондом.
Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили во втором чтении законопроект по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.