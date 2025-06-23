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    13:16, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане ужесточают ответственность за нарушения в сфере ЖКХ

    Сенат Парламента РК в двух чтениях одобрил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik.com

    Документ направлен на повышение ответственности за несоблюдение норм жилищного законодательства. В частности:

    • ужесточат санкции за нарушение сроков открытия банковских счетов для управления многоквартирными домами;
    • введут административную ответственность за несвоевременное предоставление отчетов;
    • установят ответственность за непредоставление обязательных документов, предусмотренных действующим жилищным законодательством.

    Эти меры являются частью более широкой реформы в сфере ЖКХ, направленной на повышение прозрачности, дисциплины и эффективности управления жилищным фондом.

    Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили во втором чтении законопроект по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

    Теги:
    Закон и право Жилье ЖКХ
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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