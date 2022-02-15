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В Казахстане ужесточат требования к деятельности уполномоченных экономических операторов

15 Февраля 2022 15:31
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В Казахстане ужесточат требования к деятельности уполномоченных экономических операторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе исполнения поручений Главы государства, рассказал заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По исполнению поручений Главы государства со стороны финансово-экономического блока Правительства хотелось бы отметить следующее. Министерством национальной экономики проводится тщательный анализ по тарифам и комиссиям, взимаемыми различными монопольными операторами и посредниками», - сказал Быхыт Султанов.

Министр добавил, что по итогам выработанные предложения будут внесены на рассмотрение Правительства.

«Также проводится работа по законодательному закреплению пересмотра системы межбюджетных отношений, предусматривающую расширение финансовой самостоятельности регионов», - проинформировал Бахыт Султанов.

Было отмечено, что в рамках реформирования НПП «Атамекен» прорабатываются меры по усилению поддержки и защиты субъектов малого бизнеса.

Исполнение данных мер Министерством нацэкономики взято на особый контроль.

«Министерством финансов принимаются меры по реформированию бюджетного планирования с полной оцифровкой его процессов, а также по разработке методики анализа социально-экономического эффекта государственных расходов. Также выработаны предложения по законодательному ужесточению требований к деятельности уполномоченных экономических операторов», - добавил Бахыт Султанов.


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#Экономика   #Минфин РК   #Миннацэкономики  
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Автор:

Серик Сабеков

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