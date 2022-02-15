В Казахстане ужесточат требования к деятельности уполномоченных экономических операторов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе исполнения поручений Главы государства, рассказал заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По исполнению поручений Главы государства со стороны финансово-экономического блока Правительства хотелось бы отметить следующее. Министерством национальной экономики проводится тщательный анализ по тарифам и комиссиям, взимаемыми различными монопольными операторами и посредниками», - сказал Быхыт Султанов.
Министр добавил, что по итогам выработанные предложения будут внесены на рассмотрение Правительства.
«Также проводится работа по законодательному закреплению пересмотра системы межбюджетных отношений, предусматривающую расширение финансовой самостоятельности регионов», - проинформировал Бахыт Султанов.
Было отмечено, что в рамках реформирования НПП «Атамекен» прорабатываются меры по усилению поддержки и защиты субъектов малого бизнеса.
Исполнение данных мер Министерством нацэкономики взято на особый контроль.
«Министерством финансов принимаются меры по реформированию бюджетного планирования с полной оцифровкой его процессов, а также по разработке методики анализа социально-экономического эффекта государственных расходов. Также выработаны предложения по законодательному ужесточению требований к деятельности уполномоченных экономических операторов», - добавил Бахыт Султанов.
- В Казахстане установят высокие тарифы для отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций
- Предварительную оценку программы «Экономика простых вещей» провели в РК
- До какого уровня намерены сократить инфляцию в Казахстане
- Тарифы по услугам предоставления подъездных путей снижены в РК
- Препятствующие улучшению благосостояния населения причины выявлены в РК
- Ерулан Жамаубаев рассказал о пересмотре порядка закупок Фонда «Самрук-Қазына»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана