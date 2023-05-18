В Казахстане ужесточат порядок освобождения от наказания в случае признания преступления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках совершенствования общих положений уголовного закона предлагается исключить освобождение от уголовной ответственности по процессуальному соглашению в форме признания вины. Об этом заявила вице-министр юстиции Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство юстиции представило депутатам Мажилиса проект нового Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов». Законопроект презентовали в Комитете по законодательству и судебно-правовой реформе с участием представителей госорганов и НПО.

Вице-министр юстиции Алма Муканова пояснила, что в настоящее время процессуальное соглашение заключается в 2 формах: в форме сделки о признании вины – по преступлениям небольшой, средней тяжести либо тяжким преступлениям – в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением и в форме соглашения о сотрудничестве – по всем категориям преступлений при способствовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной группой, особо тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также экстремистских и террористических преступлений. Уголовный закон устанавливает, что лицо, выполнившее все условия процессуального соглашения, может быть освобождено от уголовной ответственности (статья 67 УК).

«При процессуальном соглашении или «сделке со следствием» человек признает вину, не оспаривает доказательства и размер ущерба, следствие и суд «идут» в ускоренном порядке, то есть повышается процессуальная экономия времени и средств государства на доказывание вины. В свою очередь, закон также предусматривает определенное «послабление» для подсудимого, иначе не было бы смысла в процессуальном соглашении.

Однако имеется принципиальное различие между вышеуказанными двумя формами процессуального соглашения: если в первом случае подсудимый лишь признает свою вину, то во втором случае требуется его активное содействие дальнейшему раскрытию преступления. Это ставит в неравное положение подсудимых, в отношении которых рассматривается уголовное дело по двум формам. При этом, на практике сделка о признании вины обязательно завершается обвинительным приговором суда и назначается наказание не более половины максимального срока или размера наказания», - пояснила вице-министр юстиции Алма Муканова.

В случае, если суд не согласен со сделкой о признании вины, то он возвращает дело прокурору для организации расследования в обычном порядке. Таким образом, положения статьи 67 УК фактически не могут быть применены к сделке о признании вины.

В этой связи предлагается ограничить сферу применения данной статьи только случаями выполнения всех условий процессуального соглашения о сотрудничестве.