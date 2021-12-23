В Казахстане ужесточат ответственность за жестокое обращение с животными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате приняли Закон «Об ответственном обращении с животными», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в Послании отметил необходимость законодательного регулирования правоотношений, связанных с охраной животных. В этой связи принятые сегодня Законы направлены на закрепление принципов, регулирующих ответственное отношение к животным, обязанности их владельцев, компетенции местных представительных и исполнительных органов в данном направлении», - сказал Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената.

Согласно принятому документу, штраф за жестокое обращение с животными с физических лиц теперь составит 5 МРП, а с должностных лиц – 10, причём за повторное нарушение – суммы штрафов увеличиваются в 4 раза.

Кроме того, в принятом сенаторами Законе учитываются и предложения зоозащитников. Будут запрещены создание и деятельность передвижных зверинцев, океанариумов, дельфинариев и выставок животных. Однако, для того чтобы владельцы такого бизнеса могли ликвидировать или перепрофилировать свои предприятия, эта норма вступит в силу с 2025 года, а для дельфинариев с 2029 года.

Также по Закону вводится и институт общественного контроля, который будет осуществляться гражданами и общественными организациями.