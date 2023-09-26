В Казахстане ужесточат ответственность за выброс мусора

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил утвердить программы управления коммунальными отходами. Перед акиматами поставлена задача – до конца года сократить в два раза количество несанкционированных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Местным исполнительным органам до 1 ноября необходимо утвердить программы управления коммунальными отходами. Более того, акиматам необходимо до конца текущего года сократить в 2 раза количество несанкционированных свалок. Министерству экологии совместно с Министерством внутренних дел обеспечить внесение законодательных поправок по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах, - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По словам главы Кабмина, необходимо значительно увеличить административные штрафы с последующим ростом их ставки при систематических нарушениях.

Министерству экологии поручено изучить международный опыт внедрения раздельного сбора отходов, их утилизации и переработки и разработать соответствующие поправки в действующее законодательство. Так как, по словам Премьера-Министра, действующая система обращения с отходами, тарифообразование не выдерживает критики. Отрасль нерентабельна, не способна внедрять новые технологии. До конца года поручено выработать новые подходы.

Помимо этого, Алихан Смаилов поручил министерствам экологии, просвещения, науки до конца года разработать и внедрить в программы обучения от детского сада до университета вопросы культуры обращения с мусором.