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    13:50, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане ужесточат ответственность за незаконную вырубку деревьев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточат ответственность за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Турганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, внесение изменений в Уголовный кодекс повысит уровень ответственности лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности на территории особо охраняемых природных территорий, путем перевода из разряда проступка в категорию преступлений и ужесточение наказания за совершение правонарушений (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, засорение, порча земли, самовольное пользование недрами, нарушение режима особо охраняемых природных территорий).

    «Вместе с тем, в целях сохранения лесных массивов, предусматривается ужесточение ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, воспроизводства лесов и лесоразведения с причинением значительного ущерба будет способствовать осуществлению лесопользования и рубок леса в установленном порядке и установлению справедливого соразмерного наказания за незаконные рубки», - подчеркнули в Минэкологии.

    Теги:
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