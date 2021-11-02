В Казахстане ужесточат ответственность за незаконную вырубку деревьев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточат ответственность за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Турганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, внесение изменений в Уголовный кодекс повысит уровень ответственности лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности на территории особо охраняемых природных территорий, путем перевода из разряда проступка в категорию преступлений и ужесточение наказания за совершение правонарушений (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, засорение, порча земли, самовольное пользование недрами, нарушение режима особо охраняемых природных территорий).

«Вместе с тем, в целях сохранения лесных массивов, предусматривается ужесточение ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, воспроизводства лесов и лесоразведения с причинением значительного ущерба будет способствовать осуществлению лесопользования и рубок леса в установленном порядке и установлению справедливого соразмерного наказания за незаконные рубки», - подчеркнули в Минэкологии.