В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 1 января 2022 года увеличился возраст выхода на пенсию женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства труда и социальной зашиты населения РК, начато поэтапное повышение пенсионного возраста женщин. В связи с этим с января текущего года возраст выхода на пенсию женщин определен в 60 лет и 6 месяцев.

В соответствии со статьей 11 Закона «О пенсионном обеспечении в РК» пенсионный возраст женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев до 2027 года. Для реализации этого изменения планируется довести пенсионный возраст женщин до 63 лет в течение 10 лет с 2018 по 2027 годы. То есть, если в 2021 году женщины выходили на пенсию в 60 лет, то с 1 января этого года они смогут выйти на пенсию только тогда, когда им будет 60 лет и 6 месяцев.



