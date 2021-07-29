В Казахстане увеличилось количество утонувших людей – МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличилось количество утонувших людей. Об этом сообщил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством ЧС совместно с государственными органами и акиматами заблаговременно начата работа и проводится комплекс мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на водных акваториях. Еще в апреле текущего года приказом министра по ЧС «О мерах безопасности в период купального сезона текущего года» поставлены конкретные задачи государственным органам, их территориальным подразделениям и в особенности акиматам всех уровней. Проведено заседание Межведомственной Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС по вопросу о подготовке центральных и местных исполнительных органов к проведению купального сезона текущего года. На областных, городских и районных уровнях местных исполнительных органов вопросы обеспечения безопасности на воде рассмотрены на заседаниях комиссий по ЧС, на которых определены задачи и выполняется комплекс мероприятий по недопущению гибели людей. В целом по стране, определены 515 разрешенных мест для купания, что на 70 мест больше, чем в 2020 году, в том числе 131 коммунальных и 303 частных пляжей, по 81 месту определяются собственники», – сказал Б. Сыздыков.

По его словам, Министерством с заинтересованными государственными органами активно проводится профилактическая и агитационная работа со всеми слоями населения по соблюдению правил безопасности на водоемах. Проведено 258 брифингов в СМИ, опубликовано 4 107 выступлений по радио и телевидению, 1 283 статьи в газетах и журналах, в социальных сетях и мессенджерах размещены и ежедневно транслируются 150 видеороликов по правилам безопасности на водоемах. Среди населения распространено свыше 480 тысяч агитационной продукции, установлены 5 504 знаков безопасности на водоемах. В аэропортах и железнодорожных вокзалах организована трансляция видеороликов по соблюдению Правил безопасности на водоемах. Всего с начала купального сезона транслировано в аэропортах 16 618 и железнодорожных вокзалах 16 076 видеороликов. На картографической платформе «2GIS» размещены данные о запрещенных и разрешенных местах для купания на водных акваториях во всех регионах страны.

Как сообщил Б. Сыздыков, с начала года спасателями совместно с полицейскими проведены более 30 тысяч патрулирований и рейдов, к административной ответственности привлечено 3 328 нарушителей. В текущем году на водоемах спасены жизни 214 человек, из них 43 ребенка, при этом 41 человек, из числа спасенных, привлечен к административной ответственности за купание в неустановленных местах для купания.

Спикер отметил, что, несмотря на проводимую профилактическую и предупредительную работу имеется и трагическая статистика. В текущем году зарегистрированы факты гибели людей на водоемах. По состоянию на 27 июля утонуло 312 человек, в том числе 109 несовершеннолетних. Для сравнения, в 2020 году за аналогичный период утонуло 296 человек, в том числе 83 ребенка.

Гибель людей сначала года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 5%, рост гибели детей составил 31%.

Б. Сыздыков также отметил, что основными причинами гибели являются нарушение элементарных правил безопасности на водоемах, в том числе: переоценка собственных сил; падение в водоемы, в том числе детей, по халатности родителей; нарушение правил безопасности при ловле рыбы; купание в нетрезвом состоянии; неумение плавать; при катании на плавательных средствах и при спасении утопающего.