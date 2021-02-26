В Казахстане увеличилось число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК готовит ряд документов, направленных на защиту трудовых прав, снижение производственного травматизма и сокращение рабочих мест с вредными условиями труда. Об этом на заседании расширенной коллегии министерства сообщил глава ведомства Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр сообщил, что в целях обеспечения достойных условий труда и защиты трудовых прав на предприятиях Казахстана проводится регулярный мониторинг и контроль соблюдения трудового законодательства.

«В 2020 году по результатам проверок 4,4 тыс. работодателей было устранено свыше 7 тыс. нарушений. Защищены права более 31 тыс. работников, которым выплачено более 4,2 млрд тенге задолженности по зарплате. В то же время проблема задолженности по зарплате все еще сохраняется. Так, на 31 января текущего года задолженность составила 837 млн тенге на 70 предприятиях. Особую озабоченность вызывает задолженность на предприятиях – банкротах или находящихся на реабилитации, доля которой составила 78% от общей суммы», – проинформировал Серик Шапкенов.

Министр также сообщил, что в рамках обеспечения безопасности и охраны труда более 2,7 тыс. предприятий внедрили международные стандарты, аттестовано более 3 тыс. производственных объектов. Внутренний контроль осуществляют более 15 тыс. производственных советов.

17 июня 2019 года в Женеве МТСЗН с Международной ассоциацией социального обеспечения заключен меморандум о продвижении Концепции нулевого травматизма «Vision Zero». 216 предприятий республики уже присоединились к этой Концепции.

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в 2020 году выросло – 1 503 работника против 1 430 в 2019 году.

«Совместно с акиматами и социальными партнерами реализуются комплексные меры, направленные на усиление системы социального партнерства. На 1 января 2021 года коллективными договорами охвачено 97,1% крупных и средних и 46,8% малых предприятий. В целях недопущения сокращения работников заключено 131 тыс. меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматами и предприятиями регионов. Надо активизировать эту работу, прошу заместителей акимов областей взять на контроль вопросы регулирования трудовых отношений. Необходимо обеспечить реализацию Комплексного плана по предупреждению и разрешению трудовых конфликтов и Дорожной карты по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда на 2019-2023 годы», – добавил Серик Шапкенов.

Глава МТСЗН также отметил, что завершается согласование нового Генерального соглашения между Правительством РК и республиканскими объединениями профсоюзов и работодателей, принятие которого должно обеспечить сбалансированное развитие трудовых отношений.

В рамках разработки Концепции по безопасности и охране труда до 2030 года будет решена задача по построению риск-ориентированной национальной системы управления охраной труда, способствующей снижению показателей производственного травматизма и сокращению рабочих мест с вредными условиями труда.