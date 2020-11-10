В Казахстане увеличили производство золота, серебра и автомобилей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объемы производства в обрабатывающей промышленности выросли на 3,2%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день, несмотря на замедление роста экономики, обрабатывающая промышленность остается основным драйвером роста. Так, по итогам 10 месяцев 2020 года объемы производства в отрасли выросли на 3,2%. Практически по всем секторам обрабатывающей отрасли наблюдается положительная динамика», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Министр добавил, что стабильный рост на протяжении 10 месяцев текущего года сохраняет машиностроительная отрасль. ИФО отрасли за отчетный период составил 116,5%.

«Увеличение произошло за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов на 53,6%, производства прочих транспортных средств на 87,1%, электрооборудования на 3 %, машин и оборудования на 4,3%», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Глава МИИР также сообщил, что в цветной металлургии объем производства вырос на 1,9%.

Увеличены объемы аффинированного золота на 6,4%, рафинированной меди на 8%, золота в слитках на 35%, серебра в гранулах на 25% и т.д. В черной металлургии рост составил 0,3%. Увеличены объема производства арматурного проката на 11%, ферросиликомарганца на 13%, товарного выпуска арматуры, шаров и кругляка на 3%.