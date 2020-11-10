В Казахстане увеличили объем выпуска лекарств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане нарастили объем выпуска лекарств. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Адаптивность к новым реалиям и оперативное развертывание производственных мощностей с постановкой на новые производственные рельсы позволили достичь прироста в фармацевтической промышленности на 39,7%», - сказал Бейбут Атамкулов.

Также, по данным ведомства, в легкой промышленности рост составил 16,4% за счет увеличения производства текстильных изделий на 4,4%, одежды на 1,4% и кожаной продукции на 160,3%.

В производстве бумаги и бумажной продукции объёмы производства выросли на 15%.

В производстве деревянных и пробковых изделий обеспечен рост на 52,6%.

Ранее сообщалось, что индекс физического объема по транспорту за январь – октябрь 2020 года составил 82,7%. Несмотря на негативное воздействие пандемии на транспортную отрасль, в отдельных направлениях отрасли наблюдается положительный рост. Общий объем транзитных перевозок контейнеров увеличился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 718,6 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).